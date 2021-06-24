00:45 25 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Автомобиль скорой помощи возле госпиталя

Трагедия во Флориде: спасатели вызволили 35 человек после обрушения многоэтажки

© AFP 2021 / David Dee Delgado/Getty Images
Происшествия
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/18/35233921.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210624/35234134/Tragediya-vo-Floride-spasateli-vyzvolili-35-chelovek-posle-obrusheniya-mnogoetazhki.html

Многоэтажное здание обрушилось в Серфсайде под Майами, штат Флорида, на месте обрушения работают десятки бригад спасателей.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Спасатели вытащили 35 человек, заблокированных из-за обрушения здания в Майами, двое госпитализированы, трое погибли. Судьба почти 100 человек остается неизвестной. Об этом сообщает местный телеканал Local 10.

Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в четверг в Серфсайде - приогроде на побережье Майами, штат Флорида, передает РИА Новости. На место были направлены более 80 бригад спасателей, сообщила ранее в Twitter пожарно-спасательная служба округа Майами-Дейд.

Директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес сообщил, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: катастрофа в Мехико – первые кадры с места обрушения метромоста
Названа причина обрушения моста Моранди в Генуе
Видео: в Израиле десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
Теги:
спасатели, США, Флорида, многоэтажка, обрушение

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться