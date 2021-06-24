Трагедия во Флориде: спасатели вызволили 35 человек после обрушения многоэтажки

Многоэтажное здание обрушилось в Серфсайде под Майами, штат Флорида, на месте обрушения работают десятки бригад спасателей.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Спасатели вытащили 35 человек, заблокированных из-за обрушения здания в Майами, двое госпитализированы, трое погибли. Судьба почти 100 человек остается неизвестной. Об этом сообщает местный телеканал Local 10.

Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в четверг в Серфсайде - приогроде на побережье Майами, штат Флорида, передает РИА Новости. На место были направлены более 80 бригад спасателей, сообщила ранее в Twitter пожарно-спасательная служба округа Майами-Дейд.

Директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес сообщил, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.

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