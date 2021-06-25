В центре боевых искусств в Китае произошел пожар, погибли люди

Огонь вспыхнул в пятницу утром в тренировочном центре в китайском городе Шанцю в центральной провинции Хэнань.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Восемнадцать человек погибли, 16 пострадали в результате пожара в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае, говорится в заявлении правительства уезда Чжэчэн, передает РИА Новости.

Возгорание произошло в центре боевых искусств уезда Чжэчэн в пятницу около 3.00 (это примерно 22.00 по кишиневскому времени), причина пожара пока не установлена. Также нет точной информации о том, сколько человек находились в центре на момент возгорания.

Все пострадавшие были доставлены в больницы для получения необходимой медицинской помощи, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.

Пожар в настоящее время потушен, руководитель центра задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ведется расследование причин происшествия.

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