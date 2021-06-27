Фото, видео: Чехия подсчитала ущерб от торнадо: это миллионы долларов

Сильнейший торнадо, который пронесся по востоку Чехии три дня назад, спровоцировал масштабные разрушения семи сел и города Годонин.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Ущерб от последствий прошедшего в четверг вечером по юго-востоку Чехии торнадо только среди общественного имущества составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени, сообщил в воскресенье журналистам гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих.

© REUTERS / David W Cerny Разрушения в результате удара торнадо по региону Южная Моравия в Чехии

"Практически уничтожена школа в городе Годонине, уничтожено или значительно повреждено оборудование во многих учреждениях в пострадавших от торнадо населенных пунктах, например, в домах престарелых и больницах, нарушено электроснабжение. В целом на общественном имуществе ущерб, по предварительным данным, составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени", - сказал Гролих, его цитирует РИА Новости.

© REUTERS / David W Cerny Разрушения в результате удара торнадо по региону Южная Моравия в Чехии

По словам гейтмана, правительство обратится в европейский фонд солидарности с просьбой о компенсации расходов за поврежденное имущество.

"Согласно правилам, там может быть выделено на край около 11,6 миллиарда крон (около 544 миллионов долларов). Мы туда направим подробные данные о понесенных потерях", - сказал Гролих.

Как сообщил гейтман, из 1,2 тысячи пострадавших от торнадо домов около 70 должно быть снесено из-за их крайне опасного состояния.

Вечером в четверг 24 июня торнадо нанесло значительные разрушения семи селам Южно-Моравского края и городу Годонину, ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, погибли пять человек, в том числе беременная женщина – гражданка Словакии. Скорость ветра во время торнадо достигала 219 километров в час.

Помощь местным жителям оказывали медики и пожарные, прибывшие со всех концов Чехии, а также из соседних стран – Австрии и Словакии.

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.

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