Видео: суперливень в Москве: город затоплен, движение парализовано

По прогнозам синоптиков суперливень принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. На Москву после рекордной жары обрушился суперливень. По прогнозам синоптиков, он принесет до 70 процентов месячной номы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.



Дождь также наблюдается на северо-востоке Подмосковья, передает РИА Новости . На данный момент сообщается о задержке или отмене более 30 рейсов в аэропортах Москвы.

Из-за непогоды остановлено движение на западе голубой ветки - от "Багратионовской" и "Кунцевской".

На Савеловском вокзале вспыхнули электропровода.

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