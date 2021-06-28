Видео: суперливень в Москве: город затоплен, движение парализовано

По прогнозам синоптиков суперливень принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.
КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. На Москву после рекордной жары обрушился суперливень. По прогнозам синоптиков, он принесет до 70 процентов месячной номы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.
Дождь также наблюдается на северо-востоке Подмосковья, передает РИА Новости. На данный момент сообщается о задержке или отмене более 30 рейсов в аэропортах Москвы.
Из-за непогоды остановлено движение на западе голубой ветки - от "Багратионовской" и "Кунцевской".
Примар Кишинева подвел итоги очередного марафона вакцинации, который побил рекорды по привитым людям за несколько часов. Также Чебан призвал продолжить граждан вакцинироваться в доступных точках иммунизации.