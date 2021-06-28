В центре Лондона у станции метро прогремел взрыв

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. В понедельник во второй половине дня у станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка. Об этом сообщила пожарная служба британской столицы.
"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.
На кадрах, заснятых очевидцами, видно, как огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции заметны языки пламени, слышны хлопки, похожие на взрыв, сообщает РИА Новости.
На месте возгорания работают десять единиц техники и около 100 пожарных.
Сообщается об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.
По обновленным данным пожарных, люди, находившиеся в здании станции и в близлежащих домах, были эвакуированы.
Ранее полиция Лондона заявила, что пожар у станции Elephant & Castle не связан с терроризмом.
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