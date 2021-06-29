Видео: извержение вулкана в Коста-Рике

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. На севере Коста-Рики началось извержение вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха, передают Известия. Местные жители могут наблюдать выброс пепла высотой около двух километров.
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Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.
Rincon de la Vieja National Park the volcano erupts this morning from Monday to 5:45 a.m. book for private tour— Eguz gal (@Enrique05040731) June 28, 2021
Guanacaste province@cr7@georginajaca @MarceloM12 @marca @eurocopa2021 @SergioRamos @eurocopa2021 pic.twitter.com/XxM1SJZXeu
Местные жители начали активно публиковать в интернете фотографии и видео извержения. На кадрах виден гигантский столб пепла.
Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха является одним из крупнейших на территории республики. В прошлый раз его активность фиксировалась в 2017 году.
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