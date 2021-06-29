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Извержение вулкана

Видео: извержение вулкана в Коста-Рике

© Photo : Public domain/MC2 Austin Ingram
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/12/33683286.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210629/35289886/video-izverzhenie-vulkana-v-kosta-rike.html

Местные жители начали активно публиковать в интернете фотографии и видео извержения. На кадрах виден гигантский столб пепла.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. На севере Коста-Рики началось извержение вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха, передают Известия. Местные жители могут наблюдать выброс пепла высотой около двух километров.

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Публикация от eguz gal (@eguz_gal)

Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. 

Местные жители начали активно публиковать в интернете фотографии и видео извержения. На кадрах виден гигантский столб пепла.

Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха является одним из крупнейших на территории республики. В прошлый раз его активность фиксировалась в 2017 году.

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