Видео: извержение вулкана в Коста-Рике

Местные жители начали активно публиковать в интернете фотографии и видео извержения. На кадрах виден гигантский столб пепла.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. На севере Коста-Рики началось извержение вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха, передают Известия. Местные жители могут наблюдать выброс пепла высотой около двух километров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eguz gal (@eguz_gal)

Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Местные жители начали активно публиковать в интернете фотографии и видео извержения. На кадрах виден гигантский столб пепла.

Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха является одним из крупнейших на территории республики. В прошлый раз его активность фиксировалась в 2017 году.

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