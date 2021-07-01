Видео: в Испании горят склады с хамоном - там хранились 200 тысяч окороков

Согласно предварительным оценкам, за ночь пожар уничтожил четыре склада с сыровялеными свиными окороками.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. На юге Испании пожарные службы второй день пытаются потушить пожар, охвативший склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание Ideal.

Пожар начался в среду вечером, передает РИА Новости. Как передают местные власти, примерно в 19.45 по местному времени на телефон экстренных служб начали поступать сообщения о большом столбе дыма, которой был виден издалека. На место были направления экстренные службы и пожарные бригады.

Только к утру четверга пожарным удалось взять огонь под контроль, однако к некоторым местам службы пока не могут получить доступ. За ночь пожар уничтожил четыре склада. Как сообщается, помещения не были изолированы друг от друга, что способствовало быстрому распространению огня.

Согласно предварительным оценкам, на складах находилось порядка 200 тысяч сыровяленых свиных окороков. Власти сообщают, что в результате пожара жертв нет.

Уточняется, что в компании насчитывается 64 сотрудника, однако на момент возгорания на территории складов находился только один охранник. Причина возникновения пожара выясняется.

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