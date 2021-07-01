17:07 01 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Пожар

Видео: в Испании горят склады с хамоном - там хранились 200 тысяч окороков

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Происшествия
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35181377.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210701/35329587/video-v-ispanii-goryat-sklady-s-khamonom-tam-khranilis-200-tysyach-okorokov.html

Согласно предварительным оценкам, за ночь пожар уничтожил четыре склада с сыровялеными свиными окороками.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. На юге Испании пожарные службы второй день пытаются потушить пожар, охвативший склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание Ideal.

Пожар начался в среду вечером, передает РИА Новости. Как передают местные власти, примерно в 19.45 по местному времени на телефон экстренных служб начали поступать сообщения о большом столбе дыма, которой был виден издалека. На место были направления экстренные службы и пожарные бригады.

Пожар на улице Петру Рареш
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото, видео: детали пожара в Кишиневе – пламя распространилось на два склада

Только к утру четверга пожарным удалось взять огонь под контроль, однако к некоторым местам службы пока не могут получить доступ. За ночь пожар уничтожил четыре склада. Как сообщается, помещения не были изолированы друг от друга, что способствовало быстрому распространению огня.

Согласно предварительным оценкам, на складах находилось порядка 200 тысяч сыровяленых свиных окороков. Власти сообщают, что в результате пожара жертв нет.

Уточняется, что в компании насчитывается 64 сотрудника, однако на момент возгорания на территории складов находился только один охранник. Причина возникновения пожара выясняется.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: крупный пожар в Кишиневе – на месте несколько экипажей спасателей
"Нам негде спать, у нас нет никого" – новые подробности пожара в Кишиневе
Видео: вновь пожары – в Канаде злоумышленники подожгли еще две церкви

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
USA: Excavations on partial building collapse continue as death toll rises to 16
Видео: число жертв после обрушения дома в Майами выросло до 16
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться