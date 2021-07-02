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Взрыв

Фото, видео: мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в уезде Констанца

© Inquam Photos / Costin Dinca
Происшествия
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На большом нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в Нэводарь произошел взрыв - запустили красный план вмешательства, виден столб дыма.

БУХАРЕСТ, 2 июл– Sputnik. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в румынском городе Нэводарь в уезде Констанца. Огромный столб черного дыма видно с большого расстояния. 

Urmările exploziei de la Petromidia
© Inquam Photos / Costin Dinca
Urmările exploziei de la Petromidia

По первой информации, это похоже на взрыв в резервуаре для нефтепродуктов на складах. После взрыва последовал пожар. 

Urmările exploziei de la Petromidia
© Inquam Photos / Costin Dinca
Urmările exploziei de la Petromidia

"Свидетели из Корбу заявили, что они звонили своим знакомым, работающим на заводе, и работники подтвердили, что взорвался нефтетанк", - сообщают румынские СМИ. 

В настоящее время официальные лица Румынии заявляют, что есть двое пострадавших с ожогами. Запущен план красной тревоги, на место отправлены несколько пожарных машин, а также медицинские экипажи.

Известно, что на место выехал глава Департамента чрезвычайных ситуаций Раед Арафат. Причина взрыва пока неизвестна. 

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