23:14 02 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.01
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Военнослужащие в средствах химической защиты, фото из архива

Выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске

© Sputnik / Valery Melnikov
Происшествия
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/02/35350066.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210702/35350113/Vybros-khlora-proizoshel-na-stantsii-podema-vody-v-Izhevske.html

В настоящее время о пострадавших не сообщается, МЧС проводит эвакуацию жителей района, где произошла авария.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. О выбросе хлора на станции подъема воды в Ижевске сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии в пятницу, передает РИА Новости.

Никто не пострадал, девять человек эвакуировали. Жителей городка Металлургов попросили покинуть район.

Владимир Гараба.
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
Гараба: кишиневцы дышат отравленным воздухом ежедневно - вот причины

Объем утечки хлора составляет 800 кг, выставляются водяные завесы, чтобы облако после утечки не направлялось в сторону жилых домов. Работают шесть стволов системы орошения, чтобы сбить пары хлора.

"Технологический процесс предприятия не нарушен", — добавил представитель экстренных служб.

На сайте регионального МЧС опубликовали памятку с рекомендациями для населения. В ней отмечается, что в нормальных условиях хлор — токсичный газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках стелется по земле, заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Массовое отравление в Штефан-Водэ: десятки детей госпитализированы
Инцидент в Кантемире: двое несовершеннолетних отравились угарным газом
Опасность сильного отравления в одном из супермаркетов столицы - подробности

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом Petromidia, Румыния
Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии
USA: Demolition planned as rescue efforts resume at Miami collapse site
Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться