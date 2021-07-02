Выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске

В настоящее время о пострадавших не сообщается, МЧС проводит эвакуацию жителей района, где произошла авария.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. О выбросе хлора на станции подъема воды в Ижевске сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии в пятницу, передает РИА Новости.

Никто не пострадал, девять человек эвакуировали. Жителей городка Металлургов попросили покинуть район.

Объем утечки хлора составляет 800 кг, выставляются водяные завесы, чтобы облако после утечки не направлялось в сторону жилых домов. Работают шесть стволов системы орошения, чтобы сбить пары хлора.

"Технологический процесс предприятия не нарушен", — добавил представитель экстренных служб.

На сайте регионального МЧС опубликовали памятку с рекомендациями для населения. В ней отмечается, что в нормальных условиях хлор — токсичный газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках стелется по земле, заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий.

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