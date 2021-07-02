Выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. О выбросе хлора на станции подъема воды в Ижевске сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии в пятницу, передает РИА Новости.
Никто не пострадал, девять человек эвакуировали. Жителей городка Металлургов попросили покинуть район.
Объем утечки хлора составляет 800 кг, выставляются водяные завесы, чтобы облако после утечки не направлялось в сторону жилых домов. Работают шесть стволов системы орошения, чтобы сбить пары хлора.
"Технологический процесс предприятия не нарушен", — добавил представитель экстренных служб.
На сайте регионального МЧС опубликовали памятку с рекомендациями для населения. В ней отмечается, что в нормальных условиях хлор — токсичный газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках стелется по земле, заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий.
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