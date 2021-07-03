Видео: мощный оползень уничтожил дома в Японии, есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. В японском городе Амами сошел мощный оползень, сообщает местное новостное агентство. Трагедия случилась около 10 утра по местному времени. По первым данным, не менее 20 человек пропали без вести. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы, передает РИА Новости.
На помощь в поиске людей пришли силы самообороны Японии.
В городском музее искусства развернули центр временного пребывания, там уже разместили несколько десятков пострадавших.
В последние дни в префектуре Сидзуока идут ливни. Как сообщают метеорологи, за последние 48 часов там выпало не менее 300 миллиметров осадков.
Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности почти для 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.
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