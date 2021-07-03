Видео: мощный оползень уничтожил дома в Японии, есть пострадавшие

По данным местных синоптиков, за последние 48 часов в зоне трагедии выпало не менее 300 миллиметров осадков.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. В японском городе Амами сошел мощный оползень, сообщает местное новостное агентство. Трагедия случилась около 10 утра по местному времени. По первым данным, не менее 20 человек пропали без вести. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы, передает РИА Новости.

На помощь в поиске людей пришли силы самообороны Японии.

В городском музее искусства развернули центр временного пребывания, там уже разместили несколько десятков пострадавших.

В последние дни в префектуре Сидзуока идут ливни. Как сообщают метеорологи, за последние 48 часов там выпало не менее 300 миллиметров осадков.

Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности почти для 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться.





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