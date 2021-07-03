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Жара

Жара в Канаде могла стать причиной смерти 719 человек

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд - жара достигла 49,5 градуса.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапоинт.

Девушка под зонтом во время снегопада
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Ранее сообщалось о смерти почти 500 человек в провинции, передает РИА Новости. Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд - жара достигла 49,5 градуса.

"Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей", - заявила Лапоинт.

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Теги:
жара, Канада

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