Жара в Канаде могла стать причиной смерти 719 человек

Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд - жара достигла 49,5 градуса.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапоинт.

Ранее сообщалось о смерти почти 500 человек в провинции, передает РИА Новости. Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд - жара достигла 49,5 градуса.

"Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей", - заявила Лапоинт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova