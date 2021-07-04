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Самолет C-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу

Видео: крушение самолета на Филиппинах - 17 человек погибли

© REUTERS / PHILIPPINES ARMY JFT SULU
Происшествия
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Sputnik Молдова
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По предварительным данным, на борту самолета были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Не менее 17 человек погибли при крушении филиппинского военного самолета. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в филиппинской армии.

Сообщается, что "по меньшей мере 40 пассажиров были спасены" и в настоящее время получают медпомощь, передает РИА Новости. Как отметил генерал Сирилито Собехана, самолет C-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. 

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил агентству Рейтер, что, по предварительным данным, на борту самолета были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

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