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На Кипре бушует масштабный лесной пожар

Видео: на Кипре бушует пожар - четыре человека погибли

© AFP 2021 / IAKOVOS HATZISTAVROU
Происшествия
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Sputnik Молдова
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На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров, имеется пять активных огневых фронтов.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Как минимум четыре человека погибли в результате лесного пожара, ставшего самым сильным за всю историю Республики Кипр. В связи с критичностью ситуации местными властями запрошена помощь из-за границы. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства страны.

Пожар возник в субботу в общине Аракапас и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас.

"Ситуация улучшается, но остается чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план "Гефест" и запрошена помощь для отправки самолетов из-за границы", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы более 70 пожарных машин, 10 цистерн. "С первыми лучами солнца началась работа 11 авиационных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

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© Ruptly
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На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров, имеется пять активных огневых фронтов, передает РИА Новости. Восемь общин были эвакуированы из-за пожара, сообщило Кипрское агентство новостей.

Полиция Кипра сообщила, что 67-летний мужчина был арестован и допрошен в связи с сильным пожаром.

"В результате расследования причин пожара в Аракапасе, который распространился на соседние общины и привел к разрушению домов, машин, а также деревьев и дикой растительности, были получены показания 67-летнего мужчины, который был арестован по судебному ордеру и заключен под стражу", - говорится в сообщении.

На Кипре разжигание огня без разрешения запрещено, это правонарушение, в соответствии с Лесным законом 2012 года, карается лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом в размере до 50 тысяч евро или и тем, и другим.

Израиль направит на Кипр пожарную авиацию и средства пожаротушения для борьбы с лесными пожарами, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Последние дни на Кипре стоит жара, власти ежедневно предупреждают о высокой пожарной опасности, риск возникновения лесных пожаров остается на "красном" уровне.

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