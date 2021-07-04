Жесткая посадка вертолета в поле подсолнечника - пилот скрылся

Представитель экстренных служб сообщает, что пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2, по предварительным данным, нет.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет", - рассказал представитель экстренных служб.Марка вертолета и подробности происшествия уточняются, добавил собеседник агентства.

Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2, по предварительным данным, нет.

© Photo : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской Республике Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики

"Дверь в кабину вертолета была открыта, внутри пилота не нашли", - сказал представитель экстренных служб. Начата проверка по факту жесткой посадки вертолета.

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