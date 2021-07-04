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Потопления в Ялте

Ялту вновь затопило - десятки домов оказались под водой

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210704/35363028/Yaltu-vnov-zatopilo-desyatki-domov-okazalis-pod-vodoy.html

Глава администрации города заявила, что ситуация под контролем. В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Сильный дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте, пострадавшей более двух недель назад от наводнения, передает РИА Новости. Глава администрации Янина Павленко сообщила, что ситуация находится под контролем.

В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.

"Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова улицы Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в городе убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов.

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Теги:
наводнение, Крым, Ялта

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