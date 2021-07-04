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Самолет C-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу

Число погибших при крушении самолета на Филиппинах выросло до 45

© AFP 2021 / HANDOUT / Joint Task Force-Sulu
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сообщается, что на борту военного самолета находились 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Число погибших при крушении военного-транспортного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Согласно последним данным министерства, погибли 42 человека на борту самолета и еще три на земле. Сообщается, что живыми на месте крушения были найдены 49 военнослужащих, поисковая операция продолжается в районе падения судна.


Не менее 50 человек получили травмы, судьба еще 17 остается неизвестной.

Самолет С-130 разбился при приземлении на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, борт промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.

Министр обороны страны Делфин Лорензана сообщал, что, по предварительным данным, на борту находились 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.

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