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Потопления

Подтопление в Крыму - одна женщина погибла

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210704/35364285/Potoplenie-v-Krymu---odna-zhenschina-pogibla.html

Первый мощный циклон в этом году обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Одна женщина погибла в крымском селе Куйбышево из-за непогоды, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошел сель. Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов говорил, что один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма.

"Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице", - сказали в региональном МЧС.

Первый мощный циклон в этом году обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Местные власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

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Теги:
Крым, Ялта

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