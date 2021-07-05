Мощный взрыв на химзаводе в Тайланде: могут загореться тонны химикатов

Взрыв прогремел на производственном объекте в пригороде Бангкока Бангпхли, сообщается о пострадавших, а также о вероятности новых взрывов.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, который продолжается до настоящего момента, население района эвакуируется за радиус пятикилометровой зоны вокруг предприятия, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.

Видео: на Кипре бушует пожар - четыре человека погибли>>>

Как отмечает РИА Новости, находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон Буараппхон, начальник главного управления полиции Первого региона Таиланда, второй взрыв на предприятии может произойти в любой момент.

"На заводе еще находится большое количество химикатов, до 60 тонн, которые невозможно вывезти в условиях продолжающегося пожара. Огонь может подобраться к ним в любой момент, и может произойти второй взрыв", - заявил полицейский. в прямом эфире телеканал Amarin TV.

Взрыв произошел в 03.20 по местному времени (23.20 воскресенья по кишиневскому времени), на заводе по производству гранулированного полиэтилена в районе улицы Кингкео района Бангпхли, вблизи бангкокской окружной автотрассы. Район, который административно относится к провинции Самутпракан, расположен в нескольких километрах от бангкокского международного аэропорта Суваннапхуми.

Взрывная волна выбила дверные и оконные рамы и вызвала разрушения в помещениях в радиусе километра от места взрыва, и выбила стекла в окнах в радиусе двух – двух с половиной километров от химзавода, сообщает телеканал.

По информации районных властей, на которую ссылается телеканал, при взрыве пострадали более 20 человек, все они доставлены в больницы с места происшествия. Завод находится в зоне, в которой расположены как предприятия, так и жилые дома и охраняемые коттеджные поселки, в которых также взрывом были повреждены двери и окна.

По приказу губернатора провинции Самутпракан организована эвакуация всего населения из зоны в радиусе пяти километров от завода, на котором продолжается пожар и существует вероятность новых взрывов. О химическом отравлении воздуха в районе взрыва пока не сообщается.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova