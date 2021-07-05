МЧС в Сочи приведены в режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ливня

Как сообщили российские синоптики, обильные осадки в Сочи продолжатся примерно до второй половины дня.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Из-за сильного ливня все подразделения МЧС в Сочи приведены в режим ЧС, передает РИА Новости со ссылкой на начальника ЦУКС ГУМЧС России по Краснодарскому краю Павла Иванова.

"В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба, все подразделения на территории города Сочи приведены в режим ЧС, работают оперативные и мониторинговые группы. В боевые расчеты введена резервная техника, приведена в готовность вся откачивающая техника. Работы продолжаются, ситуация находится на особом контроле Главного управления", - сообщил Иванов журналистам.

По его словам, пятого июля в результате обильных осадков в Адлерском районе были подтоплены участки автодороги, в Хостинском районе вода скопилась на территории объекта здравоохранения.

Кроме того, в МЧС сообщили, что сильные ливни с градом могут нарушить в понедельник жизнеобеспечение населения на территории пяти регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, в том числе в Крыму.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 5 июля существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в ЮФО на территории Республики Крым, города Севастополь; в СКФО на территории Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольского края", - говорится в прогнозе.

По оценке экспертов МЧС, в Крыму прогнозируются сильные ливни, град, гроза и шквалистый ветер порывами 20-25 метров в секунду. На территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром скоростью до 27 метров в секунду.

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