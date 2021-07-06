После исчезновения Ан-26 на Камчатке заведено уголовное дело

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник днем самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. Предположительно, в самолете была и глава поселка Палана Ольга Махирева.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" – ред.)", - сказали в следственном управлении. Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.

"Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании - эксплуатанте воздушного судна", - добавили в ведомстве.

К поискам пропавшего самолета присоединился Тихоокеанский флот, об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

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