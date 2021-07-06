Режим ЧС введен в нескольких муниципалитетах Кубани из-за подтоплений

Мощные осадки стали настоящим бедствием для целого ряда населенных пунктов Кубани, к работам по эвакуации жителей из затопленных домовладений подключены сотрудники МЧС.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В шести муниципалитетах Кубани введен режим ЧС в связи с подтоплениями, произошедшими в результате сильных ливней, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

"В шести муниципалитетах края введен режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (поселок Архипо-Осиповка). Проводится непрерывный мониторинг уровней рек", - говорится в сообщении.

В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота и вызванные этим локальные подтопления. Власти приготовились к эвакуации, которая, однако, не понадобилась. Во второй половине дня понедельника зона осадков сместилась в сторону Туапсинского района, куда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 - разместили в пунктах временного размещения.

Движение по федеральной автодороге А-147 Джубга - Сочи возобновлено, на период остановки водители и пассажиры были обеспечены водой, за медицинской помощью обращений не поступало, информирует оперштаб.

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