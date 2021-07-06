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Военно-транспортный самолёт Ан-26

На Камчатке найдены обломки пропавшего Ан-26

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210706/35386198/Na-Kamchatke-naydeny-oblomki-propavshego-AN-26-.html

Воздушное судно пропало во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26,  заявили в Росавиации. По предварительным данным, выживших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Самолет Ан-26, фото из архива
© Sputnik / Vitaly Ankov
После исчезновения Ан-26 на Камчатке заведено уголовное дело

"Около четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии", — уточнили в ведомстве место крушения, добавив, что работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку.

На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы.

Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

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