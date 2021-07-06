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Чешские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото

Взрыв на заводе в Чехии: есть пострадавшие

© AP Photo / Stanislav Zbynek
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Инцидент произошел на заводе по производству биотоплива, расположенном на северо-западе Чешской Республики.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В результате взрыва, который произошел во вторник на заводе по производству биотоплива Preol в городе Ловосице на северо-западе Чехии, ранения получили четыре человека, передают "Известия" со ссылкой на портал iDNES.cz.

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"Взрыв произошел в производственном помещении, которое пожарные в течение нескольких часов охлаждали специальной техникой без присутствия людей", — рассказала представитель полиции Алена Бартошова.

По ее словам, в результате произошедшего три человека получили ранения средней тяжести, один — очень тяжелые, он вертолетом доставлен в пражский противоожоговый центр. Граждане, получившие ранения средней тяжести, в настоящий момент находятся в больницах соседних городов.

Алена Бартошова отметила, что движение на соседнем участке железной дороги Лоуны - Ческа Липа, пострадавшее из-за аварии, пока не восстановлено. Вместо электричек пассажиров временно обслуживают автобусы.

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