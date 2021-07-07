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Эмблема на форме сотрудника полиции

В Тюмени произошел захват заложников в отделении Сбербанка

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Молдова
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По предварительным данным, неизвестный взял в заложники не менее трех человек в одном из отделений Сбербанка.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Неизвестный в среду взял трех заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Полицейская машина
© Sputnik / Александр Имедашвили
Видео: неизвестный взял в заложники посетителей банка в Тбилиси

"По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется", - сказал собеседник агентства.

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Сообщается также, что из жилого дома, где расположен офис банка, эвакуировали около 50 человек. По информации полиции, захватчик банка заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги. В отделении находятся два сотрудника полиции.

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