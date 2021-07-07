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Дежурная часть полиции

Видео: захвативший отделение в Тюмени задержан

© Photo : Main department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Krasnodar region
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210707/35394954/Video-Zakhvativshiy-otdelenie-v-Tyumeni-zaderzhan.html

В Тюмени задержали мужчину, который утром в среду захватил заложников в одном из местных отделений Сбербанка.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени злоумышленник задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в кредитной организации, передает РИА Новости.

"Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника", - говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка. Место происшествия было оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.

По информации источника РИА Новости, мужчина состоял на учете у психиатра и действовал по указанию от "известного актера". В результате происшествия никто не пострадал.

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