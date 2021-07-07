СМИ: в Киеве мужчина открыл стрельбу, ранены двое

При этом, как следует из прямого эфира телеканала, на месте много полиции, правоохранители оцепили территорию. "Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру… Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна. По предварительной информации, ранены двое полицейских", - сообщила корреспондент телеканала.
По данным телеканала, мужчина пока не задержан. Полиция перекрыла движение по проспекту в одну сторону.