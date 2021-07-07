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Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве

Открывший стрельбу по полицейским в Киеве задержан

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Ранее один из украинских телеканалов сообщил, что в центре столицы произошла стрельба и ранены сотрудники полиции.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники полиции в столице Украины задержали мужчину, открывшего в среду стрельбу по полицейским, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Магнолия ТВ".

В Киеве в среду мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате были ранены правоохранитель и гражданское лицо. По предварительной информации телеканала, стрельбу из охотничьего ружья мужчина открыл, так как у него по решению суда пытались отобрать квартиру.

Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве
© Sputnik / Str
СМИ: в Киеве мужчина открыл стрельбу, ранены двое

"Полицейские задержали мужчину, он без футболки и в наручниках. Его посадили в полицейский автомобиль", - сообщила корреспондент в ходе трансляции с места событий.

После этого, как следует из трансляции, полицейский автомобиль увез задержанного. Во второй полицейской машине, покинувшей территорию дома, где произошла стрельба, находилась женщина.

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