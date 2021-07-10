Мощное землетрясение в Таджикистане: известно о пятерых погибших

Десятки разрушенных домов и несколько погибших – в Таджикистане после мощных подземных толчков создана комиссия во главе с премьер-министром страны.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Пятеро жителей Таджикистана погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло в этой стране накануне. Об этом заявили в КЧС республики, пишет Sputnik Таджикистан.

Уточняется, что жертвами стали жители сельского джамоата Лангари Шох Таджикабадского района. Двое детей получили ранения, их доставили в больницу.

В результате подземных толчков в нескольких селах были разрушены порядка двух десятков жилых домов.

По поручению президента Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны. На место происшествия выехали представители уполномоченных ведомств.

Землетрясение в стране произошло в 02.14 по местному времени (05.14 по кишиневскому). Его эпицентр находился в 164 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 169 километрах к юго-востоку от Худжанда, а очаг залегал на глубине 40 километров.

Что делать при землетрясении: советы, которые могут спасти жизнь – видео>>>

Сейсмологические ведомства предоставили разные данные о силе подземных толчков. Согласно информации Европейско-Средиземноморский сейсмологического центра, магнитуда землетрясения оценивается в 5,8. В опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана подчеркнули, что магнитуда равнялась 6,4. По данным Национального института физики земли Румынии, магнитуда составила 5,7.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova