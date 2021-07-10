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Землетрясение. Архивное фото

Мощное землетрясение в Таджикистане: известно о пятерых погибших

© Pixabay / Angelo_Giordano
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210710/35433442/moschnoe-zemletryasenie-v-tadzhikistane-izvestno-o-pyaterykh-pogibshikh.html

Десятки разрушенных домов и несколько погибших – в Таджикистане после мощных подземных толчков создана комиссия во главе с премьер-министром страны.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Пятеро жителей Таджикистана погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло в этой стране накануне. Об этом заявили в КЧС республики, пишет Sputnik Таджикистан.

Уточняется, что жертвами стали жители сельского джамоата Лангари Шох Таджикабадского района. Двое детей получили ранения, их доставили в больницу.

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В результате подземных толчков в нескольких селах были разрушены порядка двух десятков жилых домов.

По поручению президента Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны. На место происшествия выехали представители уполномоченных ведомств.

Землетрясение в стране произошло в 02.14 по местному времени (05.14 по кишиневскому). Его эпицентр находился в 164 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 169 километрах к юго-востоку от Худжанда, а очаг залегал на глубине 40 километров.

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Сейсмологические ведомства предоставили разные данные о силе подземных толчков. Согласно информации Европейско-Средиземноморский сейсмологического центра, магнитуда землетрясения оценивается в 5,8. В опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана подчеркнули, что магнитуда равнялась 6,4. По данным Национального института физики земли Румынии, магнитуда составила 5,7.

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