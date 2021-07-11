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В Турции загорелся автобус с мигрантами: минимум 12 человек погибли

© AP Photo / Emrah Gurel
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана пытались незаконно пересечь турецкую границу и перебраться в страны ЕС.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Как минимум 12 человек погибли и около 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По предварительной информации, в результате аварии автобус загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были госпитализированы в близлежащие больницы.

Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.

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Теги:
авария, Турция

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