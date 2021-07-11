Автомобиль въехал в толпу людей в Австрии

В настоящее время местные власти сообщают, что количество пострадавших превысило 10 человек, их число может возрасти.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Автомобиль, управляемый 87-летним мужчиной, врезался в группу людей у рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан, пострадали 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.

Службы реагирования предоставили предварительные данные о пострадавших, их число может возрасти, отмечает телеканал.

Автомобиль врезался в толпу людей, есть пострадавшие>>>

По данным полиции, водитель потерял управление над автомобилем.

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