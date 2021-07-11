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Дорожная авария

Массовое ДТП в Удмуртии: виновник – пчела

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Из-за укуса пчелы водитель грузовика в Удмуртии спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Девять человек, из них трое детей, пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

ДТП
© Sputnik / Mihai Caraus
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По его словам, семь человек, включая двоих детей, госпитализировали.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, столкновение грузового автомобиля Volvo, двух легковых автомобилей Renault Duster и Chevrolet Aveo и молоковоза ГАЗ произошло на 70-м километре автодороги "Можга-Елабуга".

"В результате ДТП пострадали водитель молоковоза, водитель и пассажир автомобиля Renault, водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, в том числе дети 2010, 2012 и 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Столкновение четырех машин, по предварительным данным, произошло из-за пчелы, которая укусила водителя грузовика, и он выехал на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба МВД по региону. 

"По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями", - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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