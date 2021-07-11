Видео: в США прохожие удержали аттракцион, который мог упасть вместе с людьми

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В американском штате Мичиган группе прохожих удалось удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми, сообщает FOX 35.

Инцидент произошел на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити, сообщает РИА Новости.

На видеозаписи с места событий видно, как основание аттракциона "Ковер-самолет" начинает раскачиваться, отрываясь от земли. Оказавшимся рядом прохожим удалось удержать платформу на месте, пока аттракцион не остановился.

Сообщается, что аттракцион был впоследствии разобран специалистами.

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