Селфи во время дождя закончилось смертью 11 человек - в них попала молния

Трагедия произошла в Индии. Жертвы делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В одном из городов на севере Индии от удара молнии погибли 11 человек.

В момент трагедии они делали селфи, передают Известия.

Жертвы делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века, которая является популярной туристической достопримечательностью. Когда произошел инцидент, там находились около 27 человек. Некоторые из них, по данным местных СМИ, спрыгнули на землю.

В результате погибли 11 человек, также есть пострадавшие.

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