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Протесты в ЮАР

Протесты в ЮАР: известно о шести погибших

© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Люди вышли на улицы после новостей о том, что бывшего президента страны Джейкоба Зуму заключили в тюрьму.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В результате протестов в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал (ЮАР) зарегистрировано не менее шести погибших.  Полиция ЮАР расследует обстоятельства гибели, в связи с беспорядками были задержаны почти 220 человек. Люди вышли на улицы после новостей о том, что бывшего президента страны Джейкоба Зуму заключили в тюрьму, передает РИА Новости.

По словам представителя Национальной объединенной оперативно-разведывательной структуры ЮАР (NatJOINTS) Бренды Муридили, одно тело обнаружили с огнестрельными ранениями в воскресенье утром на территории провинции Гаутенг. Затем сотрудники полиции нашли тело охранника и еще двух человек с огнестрельными ранениями в этой же провинции. В Квазулу-Натале поступили сообщения о двух убитых.

Кроме того, в двух провинциях задержали 219 человек: 96 - в Гаутенге и 123 - в Квазулу-Натале. Полиция усилила развертывание во всех районах, затронутых протестами.

Протесты в ЮАР
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
Протесты в ЮАР

Ранее 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду. Обвинение было связано с тем, что он не выполнил предписание Конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.

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Теги:
протесты, ЮАР

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