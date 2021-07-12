Видео: обрушение здания в Китае - есть погибшие

В китайском Сучжоу обрушилась часть отеля, не менее десяти человек числятся пропавшими без вести, один погиб.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Часть здания отеля обрушилась в понедельник в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, еще 10 пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Причина, по которой в понедельник во второй половине дня произошло обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань", пока не установлена. По состоянию на 18.40 по местному времени (13.40 по Кишиневу) из-под завалов удалось извлечь восемь человек, один из которых погиб, состояние четырех стабильное, троим оказывают медицинскую помощь.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Официальных данных о том, сколько человек находилось в здании гостиницы на момент обрушения, не поступало.

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