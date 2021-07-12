16:29 12 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.44
  • USD18.08
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.66
Поиск
Спасатели на руинах здания после сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань

Видео: обрушение здания в Китае - есть погибшие

© REUTERS / Stringer
Происшествия
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0c/35489613.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210712/35489883/Video-obrushenie-zdaniya-v-Kitae---est-pogibshie.html

В китайском Сучжоу обрушилась часть отеля, не менее десяти человек числятся пропавшими без вести, один погиб.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Часть здания отеля обрушилась в понедельник в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, еще 10 пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Причина, по которой в понедельник во второй половине дня произошло обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань", пока не установлена. По состоянию на 18.40 по местному времени (13.40 по Кишиневу) из-под завалов удалось извлечь восемь человек, один из которых погиб, состояние четырех стабильное, троим оказывают медицинскую помощь.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Официальных данных о том, сколько человек находилось в здании гостиницы на момент обрушения, не поступало.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: в Израиле десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
Поисковая операция на месте обрушения дома в Майами завершена

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
В Молдове прошли досрочные парламентские выборы
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться