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Лесной пожар

В Подмосковье бушуют лесные пожары – огнем охвачены несколько гектаров

© AP Photo / Andre Penner
Происшествия
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Также в Подмосковье с 12 по 19 июля ограничили доступ в леса из-за опасности природных пожаров. Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. На тушение лесного пожара в Истринском районе Подмосковья вылетели вертолеты. Площадь пожаров составляет порядка 3,5 гектаров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В Истринском районе зарегистрирован лесной пожар на площади 3,5 гектара", — сообщил собеседник агентства.

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© Video: RT на русском
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По его словам, на тушение пожара вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра.

Также в Подмосковье временно ограничили доступ в леса из-за опасности природных пожаров. Запрет будет действовать с 12 по 19 июля.

"Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах — установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза Гидрометцентра России", — пояснил заместитель председателя правительства — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

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Теги:
лес, Пожар, Россия

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