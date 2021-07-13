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В Геленджике прогремел взрыв в гостинице

Видео: взрыв в гостинице в Геленджике - есть погибшие

© Screenshot / Telegram / РИА Новости
Происшествия
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Sputnik Молдова
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После взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена. Из гостиницы были эвакуированы 50 человек.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В результате взрыва в гостинице в Геленджике один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в Геленджике на ул. Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек", - говорится в релизе.

Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена.
Всего в ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человек и 14 единиц техники.

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Теги:
взрыв, Россия, Геленджик

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