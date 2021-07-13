В Ираке загорелась больница - более 75 человек погибли

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В отделении для больных COVID-19 в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака произошел пожар. По последним данным, погибли 77 человек, передает RT.

По данным местных властей, огонь вспыхнул из-за взрыва баллона с кислородом. Пожар локализован, но некоторые пациенты еще заблокированы в больнице.

В связи с происшествием министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал в отставку. В стране объявлен траур, ведется расследование.

"Причиной трагедии в больнице в Ди-Кар, а до этого в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде является повальная коррупция и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан Ирака и препятствуют реформированию институтов", - заявил президент Бархам Салех.

В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.

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