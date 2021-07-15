10:52 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Затопленный центр города Хаген

Видео: мощный ливень в Германии - семь человек погибли, около 60 пропали

© AFP 2021 / INA FASSBENDER
Происшествия
Получить короткую ссылку
95 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35526737.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210715/35526820/video-moschnyy-liven-v-germanii-sem-chelovek-pogibli-okolo-60-propali.html

Близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов, 50-60 человек пропали без вести. Кроме того, под угрозой разрушения находятся и другие дома.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Как минимум семь человек погибли, около 60 пропали без вести после продолжительных ливней в Германии, передает РИА Новости.

Сильные дожди идут в Германии с понедельника из-за циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Так, в земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов, 50-60 человек пропали без вести, отмечают в полиции. Кроме того, под угрозой разрушения находятся и другие дома. Точное число пропавших без вести полиция назвать пока не может. Еще три человека погибли в в других регионах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: потоп в Кишиневе - залитые дороги, босые пешеходы и лужи по колено
Смертоносный шторм в Крыму - четыре человека утонули
Подтопление в Крыму - одна женщина погибла
Теги:
жертвы, ливень, Германия

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться