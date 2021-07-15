Видео: мощный ливень в Германии - семь человек погибли, около 60 пропали

Близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов, 50-60 человек пропали без вести. Кроме того, под угрозой разрушения находятся и другие дома.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Как минимум семь человек погибли, около 60 пропали без вести после продолжительных ливней в Германии, передает РИА Новости.

Сильные дожди идут в Германии с понедельника из-за циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Так, в земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов, 50-60 человек пропали без вести, отмечают в полиции. Кроме того, под угрозой разрушения находятся и другие дома. Точное число пропавших без вести полиция назвать пока не может. Еще три человека погибли в в других регионах.

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