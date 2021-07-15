Видео: военный вертолет США совершил экстренную посадку в центре Бухареста

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Жители Бухареста, находившиеся в самом центре столицы, на участке с круговым движением на проспекте Авиаторов, были неприятно удивлены в четверг.
Причиной стала вынужденная посадка военного вертолета, принадлежащего Соединенным Штатам, прямо в центре румынской столицы. Сообщается, что вертолет вследствие технического дефекта вынужден был совершить аварийную посадку, при которой сбил два столба на площади Шарля де Голля. Они рухнули на проспект и перекрыли движение, пишет ro.sputnik.md.
К счастью, других повреждений нет, также обошлось без пострадавших.
На место происшествия прибыла дорожная полиция Румынии, сотрудники которой регулировали движение на указанном участке дороги, чтобы избежать аварий и позволить инженерам пройти к вертолету.
При этом никто не сообщает, почему американская летательная техника пересекала воздушное пространство Бухареста.
- Вертолет США приземлился в Бухаресте© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вертолет США приземлился в Бухаресте© Inquam Photos / OCTAV GANEA
- Вертолет США приземлился в Бухаресте© Inquam Photos / GEORGE CALIN
Согласно последней информации, вертолет США готовился к участию в Дне авиации. Во время полета он был в строю с другими четырьмя вертолетами, но резко потеря высоту.
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