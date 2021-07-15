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Вертолет США приземлился в Бухаресте.

Видео: военный вертолет США совершил экстренную посадку в центре Бухареста

© Inquam Photos / GEORGE CALIN
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210715/35531002/video-voennyy-vertolet-usa-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-tsentre-bucuresti.html

Согласно последней информации, военный вертолет США принимал участие в подготовке к Дню авиации, когда во время полета начал резко терять высоту.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Жители Бухареста, находившиеся в самом центре столицы, на участке с круговым движением на проспекте Авиаторов, были неприятно удивлены в четверг.

Причиной стала вынужденная посадка военного вертолета, принадлежащего Соединенным Штатам, прямо в центре румынской столицы. Сообщается, что вертолет вследствие технического дефекта вынужден был совершить аварийную посадку, при которой сбил два столба на площади Шарля де Голля. Они рухнули на проспект и перекрыли движение, пишет ro.sputnik.md.

К счастью, других повреждений нет, также обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыла дорожная полиция Румынии, сотрудники которой регулировали движение на указанном участке дороги, чтобы избежать аварий и позволить инженерам пройти к вертолету.

При этом никто не сообщает, почему американская летательная техника пересекала воздушное пространство Бухареста.

  • Elicopter al SUA a aterizat forțat în București
    Вертолет США приземлился в Бухаресте
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Elicopter al SUA, aterizat în București
    Вертолет США приземлился в Бухаресте
    © Inquam Photos / OCTAV GANEA
  • Elicopter aterizat forțat în București
    Вертолет США приземлился в Бухаресте
    © Inquam Photos / GEORGE CALIN
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© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Вертолет США приземлился в Бухаресте

Согласно последней информации, вертолет США готовился к участию в Дне авиации. Во время полета он был в строю с другими четырьмя вертолетами, но резко потеря высоту.

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Теги:
Бухарест, вертолет

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