Видео: военный вертолет США совершил экстренную посадку в центре Бухареста

Согласно последней информации, военный вертолет США принимал участие в подготовке к Дню авиации, когда во время полета начал резко терять высоту.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Жители Бухареста, находившиеся в самом центре столицы, на участке с круговым движением на проспекте Авиаторов, были неприятно удивлены в четверг.

Причиной стала вынужденная посадка военного вертолета, принадлежащего Соединенным Штатам, прямо в центре румынской столицы. Сообщается, что вертолет вследствие технического дефекта вынужден был совершить аварийную посадку, при которой сбил два столба на площади Шарля де Голля. Они рухнули на проспект и перекрыли движение, пишет ro.sputnik.md.

К счастью, других повреждений нет, также обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыла дорожная полиция Румынии, сотрудники которой регулировали движение на указанном участке дороги, чтобы избежать аварий и позволить инженерам пройти к вертолету.

При этом никто не сообщает, почему американская летательная техника пересекала воздушное пространство Бухареста.

Вертолет США приземлился в Бухаресте © Inquam Photos / OCTAV GANEA

Вертолет США приземлился в Бухаресте © Inquam Photos / OCTAV GANEA

Вертолет США приземлился в Бухаресте © Inquam Photos / GEORGE CALIN 1 / 3 © Inquam Photos / OCTAV GANEA Вертолет США приземлился в Бухаресте

Согласно последней информации, вертолет США готовился к участию в Дне авиации. Во время полета он был в строю с другими четырьмя вертолетами, но резко потеря высоту.

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