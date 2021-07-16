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Катастрофа в Германии - 80 человек погибли из-за наводнения

© REUTERS / Leon Kuegeler
Происшествия
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В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. На западе Германии из-за наводнений и непрекращающегося ливня погибли 80 человек. Ранее сообщалось о 58 жертвах, передает РИА Новости.

Потоп в столице: дороги залило водой
© Sputnik
Потоп в Кишиневе - залитые дороги, босые пешеходы и лужи по колено

По данным полиции города Кобленц, 50 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 30 – в Северной Рейн-Вестфалии. Число жертв постоянно увеличивается. 

Количество пропавших без вести на утро, 16 июля, приблизилось к 1300. В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

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