Турецкий катер обстрелял судно береговой охраны Кипра

Пока об этом проинформировано Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, проинформирует миротворческие силы ООН на Кипре UNFICYP.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра на северо-западе острова, передает РИА Новости со ссылкой на Кипрское агентство новостей CNA.

"Серьезная провокация турецкой береговой охраны, открывшей огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр, осуществлявшему регулярное патрулирование, произошла на рассвете в морском районе Като Пиргос Тиллирия. По данным полиции, около 3.30 маленькое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос", - сообщает агентство.

Турецкая береговая охрана начала преследование кипрского судна и открыла огонь. По данным агентства, турецкая береговая охрана произвела четыре предупредительных выстрела.

По словам представителя Минобороны Христоса Пиериса, это непростой инцидент. Он отметил, что "дело расследуется, оперативный центр национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".

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