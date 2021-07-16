13:18 16 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Судно береговой охраны в Турции

Турецкий катер обстрелял судно береговой охраны Кипра

© AP Photo / Mehmet Guzel
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35539182.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210716/35539247/Turetskiy-kater-obstrelyal-sudno-beregovoy-okhrany-Kipra.html

Пока об этом проинформировано Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, проинформирует миротворческие силы ООН на Кипре UNFICYP.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра на северо-западе острова, передает РИА Новости со ссылкой на Кипрское агентство новостей CNA.

Турецкая скорая помощь
© AP Photo / Emrah Gurel
В Турции загорелся автобус с мигрантами: минимум 12 человек погибли

"Серьезная провокация турецкой береговой охраны, открывшей огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр, осуществлявшему регулярное патрулирование, произошла на рассвете в морском районе Като Пиргос Тиллирия. По данным полиции, около 3.30 маленькое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос", - сообщает агентство.

Турецкая береговая охрана начала преследование кипрского судна и открыла огонь. По данным агентства, турецкая береговая охрана произвела четыре предупредительных выстрела.

По словам представителя Минобороны Христоса Пиериса, это непростой инцидент. Он отметил, что "дело расследуется, оперативный центр национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: на Кипре бушует пожар - четыре человека погибли
Стоп машина: почему остановлено движение по Босфору

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Германия: Коммуна в Рейнланд-Пфальц затоплен в результате паводка
Видео: "большая вода" в Германии - ливнями затоплена целая коммуна
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться