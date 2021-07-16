В Афганистане погиб лауреат Пулитцеровской премии

Погибший журналист в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Известный фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях на юге Афганистана, заявил РИА Новости представитель губернатора Кандагара.

По словам представителя, последние несколько дней журналист освещал ситуацию в провинции.

Сиддикуи в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

* Террористическая организация, запрещена в России

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