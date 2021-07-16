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Пожар, архивное фото.

Мощный лесной пожар в Румынии: с пламенем борются спасатели и местные жители

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Возгорание тушат очень тяжело из-за перекрытого доступа к местам с водой. Пожарные вынуждены копать канавы вокруг очагов возгорания, также ожидается прибытие вертолета.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В Румынии охвачены огнем массивные лесные насаждения в зоне Тисовица (коммуна Дубова) в природном парке "Железные ворота", сообщает Sputnik Румыния.

По данным местной прессы, пламенем охвачены шесть гектаров хвойных лесов в защищенной зоне.

"Языки пламени высокие, они охватывают деревья целиком во всю длину. Огонь распространяется очень быстро. Все потому, что от горящих деревьев падают головешки, которые поджигают сухую растительность вокруг", - говорится в румынских СМИ.

Горение сухой травы
© Sputnik / Александр Кряжев
Любая искра может спровоцировать пожар: спасатели напомнили о рисках в жару
На место выехали пожарные, тушить пожары также помогают местные жители.

"Операция сложная из-за проблем с доступом к воде", - пишет пресса. 

Спасатели вынуждены рыть канавы вокруг очагов возгорания. Также пожарные запросили вмешательство с воздуха, ожидается, что над горящими участками лесов появится пожарная авиация, которая применит специальные реагенты для тушения пламени.

Предварительная причина пожара - удар молнии.

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Теги:
Румыния, лесной пожар, Пожар

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