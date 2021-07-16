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Последствия вызванного сильными дождями наводнения в западной Германии

Потоп все опаснее: в Германии ввели режим военной катастрофы

© AFP 2021 / Christof Stache
Происшествия
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Из-за масштабного наводнения Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Режим военной катастрофы объявлен на западе Германии из-за наводнения, об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель Министерства обороны, пишет РИА Новости.

© REUTERS / Leon Kuegeler
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Соответствующе решение приняла глава минстерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии", — отметили в ведомстве.

Как уточнила представитель ведомства, в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

По информации СМИ, число жертв разгула стихии превысило 100 человек. Еще около 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

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© Ruptly
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К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.

Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

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