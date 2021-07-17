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Лесной пожар, возникший в результате взрывов на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне

В природном парке Каталонии вспыхнул пожар

© Sputnik / Yuriy Strelec
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В природном парке на северо-востоке Каталонии разгорелся природный пожар, возгорание могло произойти из-за брошенного окурка.

В северо-восточной части Каталонии вспыхнул пожар, который охватил площадь около 500 гектаров. Большая часть охваченной огнем территории относится к природному парку Кап-де-Креус, сообщает газета Pais.

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По мнению специалистов, наиболее вероятная причина возгорания – брошенный кем-то сигаретный окурок. Уже известно о том, что 350 человек пришлось эвакуировать. По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2000 гектаров, однако они рассчитывают остановить его раньше, пишет РИА Новости.

Четверо пожарных получили легкие ранения, один лесничий пострадал от теплового удара. Советник внутренних дел женералитета Жоан Игнаси Елена запросил помощь у пожарных служб Франции, а также у центрального правительства. В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.

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