В Японии продолжаются поисковые работы после мощного оползня

На месте произошедшего в начале июля оползня в городе Атами префектуры Сидзуока продолжаются спасательные работы, число жертв выросло до 18 человек.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В воскресенье была подтверждена гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока. Таким образом, число жертв достигло 18, передает телеканал NHK.

Ранее власти сообщали о 15 погибших. Тем не менее до сих пор не удается установить местонахождение еще 12 человек, сообщает РИА Новости.

Третьего июля около 10 утра по местному времени в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы, которые продолжаются до сих пор.

Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20 человек. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.

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