Видео: взрыв прогремел в детском центре в Казахстане

По сообщениям прессы, взрыв произошел утром в понедельник в двухэтажном здании, расположенном в городе Кызылорде.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел в детском игровом развлекательном центре города Кызылорда в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщает городской департамент по ЧС, инцидент случился в понедельник в 7.20 по местному времени.

"В здании детского центра "Пумба" произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушения", - пишет источник.

Первый этаж здания выгорел полностью. Огнеборцам удалось локализовать пожар через 20 минут, огонь был полностью потушен в 08.15.

Взрывной волной повредило окна соседнего дома, жертв нет.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – утечка природного газа", - уточнили в ДЧС.

На месте происшествия работали пожарные и спасатели, а также спецтехника.

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