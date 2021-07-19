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Наводнение

Киев затопило - проезд по улицам затруднен, службы работают на максимуме

© REUTERS / Leon Kuegeler
Происшествия
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В Киеве за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники коммунальных служб Киева откачивают воду с улиц украинской столицы после ливня. За полчаса в городе выпала недельная норма осадков, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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© AFP 2021 / Christof Stache
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Ранее в понедельник две станции метро в столице Украины были временно закрыты из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды. 

"Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника - гидромониторы, илососы, мотопомпы", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что коммунальная техника заблаговременно дежурила на некоторых развязках, передает РИА Новости.
"Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других", - отметили в администрации.

Также в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" заявили, что станция "Академгородок" работает в обычном режиме, последствия подтопления ликвидированы. "Последствия ненастья ликвидированы. Станция "Академгородок" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте подземки в Facebook.

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Теги:
Украина, наводнение, Киев

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