Киев затопило - проезд по улицам затруднен, службы работают на максимуме

В Киеве за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники коммунальных служб Киева откачивают воду с улиц украинской столицы после ливня. За полчаса в городе выпала недельная норма осадков, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Ранее в понедельник две станции метро в столице Украины были временно закрыты из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды.

"Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника - гидромониторы, илососы, мотопомпы", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что коммунальная техника заблаговременно дежурила на некоторых развязках, передает РИА Новости.

"Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других", - отметили в администрации.

Также в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" заявили, что станция "Академгородок" работает в обычном режиме, последствия подтопления ликвидированы. "Последствия ненастья ликвидированы. Станция "Академгородок" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте подземки в Facebook.

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