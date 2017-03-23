Елизавета II отменила визит в Скотланд-Ярд из-за теракта в Лондоне

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II решила отменила визит в Скотланд-Ярд, запланированный на 23 марта, в связи с терактом в Лондоне, передает РИА Новости.

© REUTERS/ Stefan Wermuth Кровавый теракт в Лондоне: автомобиль взяли напрокат в Бирмингеме

"В свете событий было принято отложить визит королевы Скотланд-Ярд. Он будет перенесен на более позднюю дату", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Теракт произошел в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

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